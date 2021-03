Die Frequenz der Schmerzen: Ein Chip verspricht Linderung

Der Chip besteht aus hautfreundlichem Silikon, in dem spezielle Speichermedien integriert sind, und wird per Pflaster fixiert.

Schmerzfreier durch das bloße Aufkleben eines Chips am Körper? Der erste Impuls einer Antwort lautet wahrscheinlich beim Großteil der Menschen, die schon lange an Schmerzen leiden: „Humbug.“ Anderer Überzeugung sind Wolfgang Kattnig und Tobias Schiegl. Der Osteopath und der ehemalige Weltklasse-Rodler haben in enger Zusammenarbeit den Energie-Chip „e.CHI“ entwickelt, welcher bereits vor zehn Jahren von Schiegls Firma Geonado patentiert wurde – und eben dieser Chip soll dies bewirken.