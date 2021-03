Mofa-Fahrerin (16) bei Zusammenstoß mit Auto in Stans verletzt

Stans – In Stans ist am Montagvormittag eine Mofa-Fahrerin (16) mit einem Auto zusammengestoßen. Der Pkw-Lenker (28) hatte gegen 10.50 Uhr eine Stop-Tafel passiert und bog nach links in den Straßenzug Dornau ein. Dort kam es zur Kollision mit der Jugendlichen. Die 16-Jährige stürzte und zog sich Verletzungen zu. Die Rettung brachte sie ins Schwazer Krankenhaus. Die beiden Fahrzeuge wurden bei dem Unfall stark in Mitleidenschaft gezogen. (TT.com)