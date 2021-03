200 Tierkadaver und 32 verwahrloste Katzen in Haus von deutscher Rentnerin entdeckt

Saarbrücken – Ein entlaufener Hund hat in Saarbrücken zur Entdeckung eines Horrorhauses für Katzen geführt. Der Hundehalter nahm bei der Suche nach dem Hund aus einem Wochenendhaus die kläglichen Schreie mehrerer Katzen und starken Verwesungsgeruch wahr, wie die Polizei mitteilte. In dem daraufhin von der Feuerwehr gewaltsam geöffneten Haus entdeckten die Beamten dann eine große Zahl toter und verwahrloster Katzen.

Außerdem entdeckten die Helfer auf dem laut Polizeiangaben „völlig vermüllten Grundstück" etwa 150 bis 200 Tierkadaver in Müllsäcken. Die Entsorgung der Kadaver habe sich so umfangreich gestaltet, dass sie am Sonntag noch nicht abgeschlossen werden konnte.