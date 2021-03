55-Jähriger bei Unfall mit Pistenraupe in St. Johann verletzt

St. Johann i. T. – Im Bereich der Bergstation der Penzingbahn in St. Johann ist es am Montag zu einem Unfall mit einer Pistenraupe gekommen. Insgesamt fünf Bergbahnmitarbeiter fuhren bei der Arbeitsfahrt mit – ein 33-Jähriger lenkte, auf den Nebensitzen saßen ein 43- und ein 42-Jähriger und in einem Arbeitskorb, der am Schneeschild montiert war, standen ein 55- und ein 54-Jähriger.