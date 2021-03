Urlaub in der Pandemie: Griechenland und Mallorca planen mit Vorsicht

Das Reiseunternehmen TUI möchte schon ab Ostern wieder Urlaub in Mallorca anbieten.

Athen, Hannover – Während die Corona-Pandemie Europa noch immer stark im Griff hat, gibt es bereits erste Anstrengungen, in Bälde wieder Urlaube am Meer anzubieten. Bereits ab Ostern möchte das Touristikunternehmen TUI wieder Urlauber nach Mallorca bringen. Griechenland denkt auch über eine Öffnung des Tourismus im Mai nach. Voraussetzungen für beide sind allerdings gute Entwicklungen der Corona-Zahlen.

Griechenland will seine große Tourismusbranche im Mai wieder von den Corona-Restriktionen befreien. Die Entscheidung hänge allerdings von den epidemiologischen Daten ab, sagte Regierungssprecherin Aristotelia Peloni am Montag vor Journalisten. Zunächst sei geplant, noch in diesem Monat die Beschränkungen im Einzelhandel aufzuheben und die Schulen wieder zu öffnen.