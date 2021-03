Eine Million Impfdosen für Österreich noch im März

Grundsätzlich ist derzeit vorgesehen, den Johnson & Johnson-Impfstoff an Personen über 18 Jahren zu verimpfen. „Von einer Begrenzung nach oben hin ist mir bisher nichts bekannt“, erklärte die Geschäftsfeldleiterin der AGES Medizinmarktaufsicht, Christa Wirthumer-Hoche, am Dienstag in einer gemeinsam mit Reich und Paulke-Korinek durchgeführten Pressekonferenz, an der Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) krankheitsbedingt – er hat sich nicht mit dem Coronavirus infiziert, versicherte seine Pressesprecherin – nicht teilnahm. Studien zur Verträglichkeit von Impfstoffen gegen SARS-CoV-2 bei über Zwölfjährigen seien im Laufen, sagte Wirthumer-Hoche.