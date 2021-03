Keine ausländischen Fans im Sommer bei Olympia in Tokio erlaubt

Tokio – Japans Regierung hat am Dienstag laut der Nachrichtenagentur Kyodo entschieden, dass die Olympischen Sommerspiele (23. Juli bis 8. August) und Paralympics (24. August bis 5. September) in diesem Sommer in Tokio ohne ausländische Zuschauer stattfinden werden. Begründet wurde diese Entscheidung mit der Corona-Pandemie und den Virus-Mutationen, durch die Covid-19 nun leichter und schneller übertragen werden könne. Kyodo berief sich auf Insider-Informationen.