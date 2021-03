„Lichtblicke“ auf TT.com: Marianne Hengl im Gespräch mit Arabella Kiesbauer

Innsbruck, Kitzbühel – Kaum jemand kennt sie nicht: Sie hat den Eurovision Song Contest in Wien mitmoderiert. Sie hat schon vielen einsamen Landwirten bei der Suche nach der Traumfrau geholfen. Und gerade steht sie bei "Starmania" im ORF hoffnungsvollen Gesangstalenten zur Seite: Arabella Kiesbauer. So strahlend ihre Auftritte auch sein mögen, das Leben selbst ist auch für sie nicht nur eitel Sonnenschein. Welche Erfahrungen sie geprägt haben, wie sie schwierigen Situationen gemeistert hat, was sie stark gemacht hat – das teilt die Moderatorin am Mittwoch im Gespräch mit Marianne Hengl.