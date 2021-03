Brexit: Van der Bellen versicherte Irlands Präsident Solidarität

Alexander Van der Bellen telefonierte am Dienstag mit seinem irischen Amtskollegen.

London, Wien – Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat am Dienstag in einem Telefonat mit seinem irischen Amtskollegen, Präsident Michael D. Higgins, Irland Österreichs Solidarität angesichts der Auswirkungen des Brexit zugesichert. "Irland liegt zwar geografisch an der Peripherie Europas, aber integrationspolitisch ist es im Herzen der Europäischen Union", betonte Van der Bellen nach Angaben seines Sprechers.