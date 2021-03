Mutmaßlicher Ibiza-Video-Drahtzieher wurde nach Österreich ausgeliefert

Wien – Der mutmaßliche Drahtzieher des Ibiza-Videos ist am Dienstag nach Österreich ausgeliefert worden, bestätigte die Staatsanwaltschaft Wien am späten Nachmittag. Julian H. befinde sich zurzeit in Gewahrsam. Nun werde ein Antrag auf U-Haft gestellt. Ihm werden Erpressung und mögliche Drogendelikte vorgeworfen. Es gilt die Unschuldsvermutung.