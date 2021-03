Angeklagter Mordversuch, aber nur ein Monat Haft wegen Körperverletzung

Innsbruck – Er war im September erst 17 Jahre alt. Mit seinem Bruder war ein junger Syrer 2015 ohne seine Eltern und seine Schwester nach Österreich gekommen. Im Asylheim Mils bei Hall war er zuletzt untergebracht – und galt bei der Kinder- und Jugendhilfe als aufgeschlossen, wissbegierig und lernwillig. Auch die deutsche Sprache wollte der Bursche sofort erlernen. Sein älterer Bruder hat es bereits heute in die Selbständigkeit geschafft.

Dann kam es im September zu einem Treffen mit einem Asylwerber aus Pakistan, um mit einem Kollegen ein wenig Marihuana zu rauchen. Dabei nahm der heute vor einem Schwurgericht wegen Mordversuchs angeklagte Syrer unter einem Vorwand das Handy des Pakistani an sich, steckte es in die Hosentasche – und gab es einfach nicht mehr zurück. Darauf gehen die Versionen auseinander.

Damit in der Hand will der Syrer dann auf die Schulter des Pakistani eingeschlagen haben. Verteidigerin Claudia Renner betonte vor den Geschworenen, dass es sich dabei um reine Notwehr und nie um einen Mordversuch gehandelt habe. Um den Geschworenen die Größe des Mini-Messers zu verdeutlichen, fertigte RA Renner für das Plädoyer extra eine maßstabgetreue Skizze des Messers an. Ihr Mandant betonte, dass er nach jedem neuerlichen Angriff auf das Opfer eingeschlagen, aber niemals zugestochen habe.