Gut zu wissen: Wo diese Woche in Tirol die Ausreise-Testpflicht startet und endet

Innsbuck, Schwaz, Matrei i. O. – Gleich zwei Änderungen gibt es in dieser Woche bei den Ausreise-Kontrollen in Tirol: Während sie für das ganze Bundesland am morgigen Donnerstag enden (mit Ausnahme nach Deutschland), starten sie gleichzeitig für den Bezirk Schwaz. Ab Freitag ist dann außerdem bei der Ausreise aus den Oberländer Gemeinden Haiming und Roppen sowie aus Virgen und Matrei in Osttirol ein Test vorzuweisen.