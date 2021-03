IOC-Präsident Bach lässt keinen Zweifel an Austragung der Olympischen Spiele

Lausanne – Präsident Thomas Bach hat bei der digitalen 137. Session des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) in seiner Eröffnungsrede jedweden Zweifel an der Austragung der Tokio-Spiele ausgeschlossen. "Die Frage ist nicht, ob die Olympischen Spiele stattfinden, sondern wie sie veranstaltet werden", sagte der 67-jährige Deutsche am Mittwoch. Tokio bliebe auch in der Corona-Pandemie die am besten vorbereitete Olympia-Stadt, die es jemals gab.