„Ronaldos Versagen“: Heftige Kritik am Superstar nach Juves Aus

Turin – Die Geschichte von Cristiano Ronaldo und der Champions League war lange eine Liebesgeschichte. Seit dem Wechsel des Superstars zu Juventus Turin wird sie immer mehr eine sportliche Pleitenstory. Gegen den FC Porto schied Ronaldo im dritten Versuch mit Juve bereits zum dritten Mal früh in der K.o.-Phase der Königsklasse aus. Vom Glanz früherer Tage, als der Portugiese mit Manchester United und Real Madrid fünf Titel in der Champions League feierte, ist beim Rekordtorschützen nicht mehr viel zu spüren.

Gegen Porto erwischte der fünfmalige Weltfußballer tatsächlich nicht seinen besten Tag. Ronaldo trumpfte nicht so auf, wie man es von ihm in wichtigen Spielen für Real viele Jahre gewohnt war. Das Ausscheiden nur an ihm festzumachen, wäre trotzdem nicht wirklich gerecht. Zu viele Faktoren spielten in der spektakulären Partie, in der Juve Pfosten und Latte traf und Merih Demiral einen unnötigen Elfmeter verursachte, eine Rolle.