Mobiler Test-Bus der Tiroler Dienstleister fährt acht Tage durchs Land

Innsbruck – Seit einem Monat haben die körpernahen Dienstleister in Österreich – unter strengen Sicherheits- und Hygieneauflagen – wieder geöffnet. Allen voran die Friseure freuen sich, dass der Betrieb unter Einhaltung der Vorschriften so gut funktioniert, berichten aber auch von Engpässen bei den Eintrittstestungen. In Tirol reagierten die Dienstleister nun mit einem zusätzlichen Testangebot in Form eines Busses, der acht Tage lang durchs Land fährt.

„Mit diesem kostenlosen Service wollen wir einen Beitrag leisten, damit der Besuch beim Dienstleister der Wahl nicht an einem fehlenden Eintrittstest scheitert“, erklärt der Innungsmeister der Tiroler Friseure, Clemens Happ, dazu in einer Aussendung. Konkret soll ein Test-Bus des Ärztezentrums Telfs in den kommenden eineinhalb Wochen an verschiedenen Standorten in Tirol Station machen. Ein kostenloser Antigentest kann dort ohne Voranmeldung durchgeführt werden.

„Los geht es im Oberland. Am Mittwoch ist der Test-Bus in Oetz und in Imst, am Donnerstag in Zirl und Völs und am Freitag in Landeck vor Ort. In der nächsten Woche bekommen dann unsere Kundinnen und Kunden im Unterland die Möglichkeit, sich an verschiedenen Orten ohne Voranmeldung schnell, unkompliziert und kostenlos einen Eintrittstest zu sichern", so Happ.