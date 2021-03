Kaminkehrer stürzte in Gerlos von Dach und wurde schwer verletzt

Gerlos – Ein Kaminkehrer ging am Mittwochmorgen seiner Arbeit auf einem Hausdach in Gerlos nach. Nachdem der Kamin gesäubert war, wollte der 43-Jährige wieder hinuntersteigen. Auf dem Weg zur Leiter bemerkte er, dass das Dach rutschig war. So kroch er rücklings in Richtung Leiter.