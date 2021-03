Londoner Polizist nach Verschwinden von junger Frau festgenommen

London – Nach dem Verschwinden einer jungen Frau in London vor einer Woche ist ein Polizist festgenommen worden. Der Mann stehe im Verdacht, die Frau getötet zu haben, teilte die Metropolitan Police am Mittwoch mit. Am Abend sagte die Londoner Polizeichefin Cressida Dick, dass bei der Suche in einem Wäldchen in der südostenglischen Grafschaft Kent eine Leiche gefunden worden sei. Ob es sich um die vermisste 33-Jährige handelt, wurde zunächst nicht bekanntgegeben.