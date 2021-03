57-Jährige aus Vomp seit Dienstag vermisst: Polizei befürchtet Unglück

Vomp – Eine 57-Jährige aus Vomp gilt derzeit als vermisst, berichtet die Polizei. Sie verließ am Dienstagabend gegen 20.30 Uhr ihre Wohnung und fuhr laut aktuellem Ermittlungsstand mit einem Taxi nach Schwaz. Dem Taxifahrer zufolge stieg sie in der Mag.-Außerhofer-Straße aus und ging in Richtung Dr.-Karl-Psenner-Straße. Da die Frau seither nicht nach Hause zurückgekehrt ist, wird ein Unglück befürchtet.