14-Jährige in Seine geworfen: Zwei Jugendliche in U-Haft

An dieser Stelle wurde die 14-Jährige in den Fluss geworfen.

Paris – Nach dem Fund der Leiche einer 14-Jährigen in der Seine bei Paris hat die französische Justiz gegen zwei Verdächtige ein Ermittlungsverfahren wegen Mordes eingeleitet. Nach Angaben der zuständigen Staatsanwaltschaft kamen die beiden Jugendlichen in Untersuchungshaft. Ihnen drohen bis zu 20 Jahre Gefängnis. Die Leiche des Mädchens war am Montagabend in Argenteuil bei Paris in der Seine gefunden worden.