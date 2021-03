Abschied vom Pop-Titan: Dieter Bohlen verlässt „DSDS" und „Das Supertalent"

Dieter Bohlen räumt nach fast 20 Jahren seinen Platz als Jury-Chef in der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“.

Köln – Die RTL-Erfolgsformate „Deutschland sucht den Superstar" (DSDS) und „Das Supertalent" erfinden sich neu. So wartet DSDS ab der kommenden Staffel im Jahr 2022 erstmals nach fast 20 Jahren mit einer komplett neu besetzten Jury auf. Dieter Bohlen (67) übergibt das Zepter am Jurypult an seine Nachfolger. Wer diese sind, soll rechtzeitig bekannt gegeben werden.