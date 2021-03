Gefüllte Eier mit Pfiff

Zur Osterzeit gibt es Eier in Hülle und Fülle. Da ist es doch wieder mal an der Zeit einen Klassiker – Gefüllte Eier – auf den Tisch zu bringen. Geschmäcker sind bekanntlich verschieden und mit geräucherten Bio Chiliflocken wird der Füllung ein leicht rauchiger, scharfer Geschmack hinzugefügt. Wer es noch schärfer mag, kann auch zusätzlich mit Bio Chilisalz direkt am Tisch nachwürzen.