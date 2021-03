„Ehrenmord war nie Thema“: Anklage gegen Mann von getöteter Imsterin

Innsbruck, Imst – Lange hatte ein türkischstämmiger Montagetischler aus Imst seine Frau über die finanzielle Lage der Familie im Unklaren gelassen. Nach einem Konkurs mit der eigenen Montagefirma war sie desaströs. Als die Mutter eines zweijährigen Buben davon Kenntnis erlangt hatte, kam es zu immer heftigeren Streitereien. Ende Juni eskalierte die Situation um drei Uhr morgens. Mit einem Obstmesser in der Hand forderte die 31-Jährige ihren Mann auf, ihr endlich die Wahrheit über das Insolvenz­verfahren zu sagen, und verletzte ihn leicht. Bei der folgenden Rangelei erfasste der 34-Jährige seine Frau am Hals und drückte so lange zu, bis sie sich nicht mehr bewegte. Darauf schüttelte der Mann seine Frau und schrie sie an, dass sie aufstehen solle. Es war zu spät.