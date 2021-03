Imsterin getötet: Staatsanwaltschaft erhob Mordanklage gegen Ehemann

Immer wieder sei es zwischen den Eheleuten zu Auseinandersetzungen wegen finanzieller Schwierigkeiten gekommen. In der Nacht auf den 25. Juni 2020 ist laut Anklage der Streit eskaliert. Die Diskussion sei immer lauter geworden, die 31-Jährige habe dem Mann ein Küchenmesser vorgehalten und ihn aufgefordert, ihr die finanzielle Situation zu erklären, so die Staatsanwaltschaft. Der Mann entriss ihr das Messer, es kam zu einer Rangelei, beide lagen schließlich auf dem Boden.

"Daraufhin würgte der Angeklagte die Frau bis sie sich nicht mehr bewegte. Ein paar Minuten später drückte er ihr noch einen Kopfpolster aufs Gesicht", erklärte Staatsanwalt Hansjörg Mayr am Donnerstag auf Anfrage der TT. Die Leiche der Frau lud er in sein Auto, fuhr zur Pitztalerbrücke und warf die Leiche in den Inn.

Um einen Suizid bzw. Abgängigkeit vorzutäuschen, schickte der 34-Jährige Nachrichten vom Handy der Getöteten an ihre und seine Mutter sowie an sich selbst. Außerdem rief er mehrmals am Handy seiner Frau an. Am Vormittag des 26. Juni meldete er die 31-Jährige dann als abgängig.