Thiem scheiterte im Doha-Viertelfinale an Bautista Agut, auch Federer out

Doha – Dominic Thiem ist beim Tennis-ATP250-Turnier in Doha bereits im Viertelfinale ausgeschieden. Der topgesetzte Niederösterreicher unterlag am Donnerstag dem auf Position fünf eingestuften Spanier Roberto Bautista Agut nach hartem Kampf mit 6:7(3),6:2,4:6. Das Semifinale 2018 bleibt damit das beste Abschneiden des Weltranglistenvierten in Doha. Das Aus kam auch für Roger Federer, der in seinem zweiten Spiel nach seinem Comeback gegen den Georgier Nikolos Basilaschwili verlor.