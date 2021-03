Radfahrer streifte Rennradfahrer in Innsbrucker Museumstraße

Innsbruck – Am Donnerstagnachmittag war ein 29-Jähriger mit seinem Rennrad auf der Museumstraße in Innsbruck unterwegs. Als er an einer Kreuzung anfuhr, wurde er von einem 19-jährigen Radfahrer überholt. Dieser streifte den älteren Mann, der daraufhin stürzte. Beide Radler wurden dabei verletzt. Der 29-Jährige wurde von der Rettung in die Klinik gebracht, der jüngere Radfahrer begab sich selbständig in ärztliche Behandlung. (TT.com)