Während Umzugs: Neuer Lichtspot löste Brand in Absamer Gebäude aus

Absam – Während eines Umzugs in ihre neue Wohnung mussten die neuen Bewohner am Donnerstagabend gleich mit einem Brand kämpfen: Wie die Polizei mitteilt, brach in der Wohnung in Absam gegen 18.20 Uhr ein Feuer aus. Die Rauchentwicklung wurde zuerst in der Zwischendecke bemerkt.