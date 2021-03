Bis die Blätter zittern: Online-Konzert vor 182 Topfpflanzen

Vorbild der Aktion in Oldenburg ist ein 2020 in Barcelona vor 2292 Topfpflanzen veranstaltetes Konzert des Opernhauses El Liceu.

Oldenburg – Mit lautem Applaus können die Bands und Musiker wohl nicht rechnen, aber mit einem außergewöhnlich bunten Publikum: 182 Topfpflanzen lauschen auf den Zuschauerplätzen im Theater Laboratorium Oldenburg den Darbietungen lokaler Künstlerinnen und Künstler. Der TV-Sender Oeins zeichnete das Konzert „Music for plants“ am 1. und 4. März auf und strahlt es am heutigen Freitag von 19 bis 20 Uhr aus.