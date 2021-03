AstraZeneca-Charge in Italien konfisziert, mehrere Länder setzen Impfungen aus

In Italien wurden bisher fünf Todesfälle publik, die im Zusammenhang mit einer Impfung aus der selben AstraZeneca-Charge stehen könnten.

Rom – Rund um den Corona-Impfstoff von AstraZeneca gehen die Wogen hoch. Nach Dänemark, Norwegen und Island hat nun auch Thailand die Impfung mit dem Präparat des britisch-schwedischen Herstellers ausgesetzt. In Italien und Rumänien wurde eine Charge von den Arzneimittelbehörden verboten, nachdem Geimpfte nur Stunden nach der Verabreichung der Vakzin verstarben.

📽 Video | AstraZeneca wird in Österreich weiter eingesetzt

In mehreren italienischen Städten haben die Carabinieri mit der Konfiszierung der Charge ABV2856 begonnen. Etwa 250.000 Ampullen der Charge waren in den vergangenen Tagen in ganz Italien ausgeliefert worden. Zwei Militärangehörige und ein Polizist starben auf Sizilien, einige Stunden nachdem sie damit geimpft worden waren.