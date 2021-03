„Jede Frau verängstigst bei Nacht“: Britischer Aufschrei gegen Gewalt

Doch dieser Aufschrei erfolgt nicht ohne Grund. Es ist ein weiterer, furchtbarer Kriminalfall, der das Land derzeit in Atem hält: Seit gut einer Woche wird Sarah E. vermisst. Die 33-Jährige ging abends von einer Freundin nach Hause, rund 50 Minuten hätte sie gebraucht. Doch sie kam nie an. Mit jeder Stunde verfestigt sich der Verdacht, dass die 33-Jährige von einer Straße in Südlondon entführt und getötet wurde. In einem Waldstück in der Grafschaft Kent hat die Polizei eine Leiche gefunden. Unter dringendem Tatverdacht: Ein Polizist und zweifacher Vater. Der Fall habe „Schockwellen“ durch die Londoner Polizei gejagt, betont die Behörde.