Börsen im Höhenrausch: Beständiger Aufschwung oder eine „epische Blase“?

Frankfurt, New York – Wie entfesselt jagen die Aktienmärkte derzeit nach oben. An vielen Börsen folgt Rekord auf Rekord. Auf rund 32.400 Punkte bringt es das weltweit bekannteste Börsenbarometer – der amerikanische Dow Jones Industrial – mittlerweile. Der deutsche Leitindex DAX notierte mit rund 14.600 Punkten so hoch wie nie zuvor. Der schwere Wirtschaftseinbruch im vergangenen Jahr? Vergessen.