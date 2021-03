Wiener rief auf Inspektionen an und drohte mit dem Erschießen

Wien – Scheinbar war einem arbeitslosen Wiener langweilig. Der 25-Jährige rief Donnerstagvormittag auf zwei Polizeiinspektionen an und drohte damit, "Polizisten zu erschießen". Er habe im Pezzlpark in Hernals eine Pistole gefunden und werde diese nun benutzen. Beamte der Inspektionen Rötzergasse in Hernals und Trillergasse in Floridsdorf nahmen die Ermittlungen auf. Rasch wurde die Telefonnummer zurückverfolgt und der 25-Jährige in seiner Wohnung in Favoriten festgenommen.