TT-Analyse zur Weltpolitik: Eine neue Ära mit den alten Feindbildern

Von Christian Jentsch

In der Weltpolitik ist mit dem Amtsantritt des neuen demokratischen US-Präsidenten Joe Biden eine neue Ära angebrochen. Nach den Verwerfungen und Verwirrungen unter Bidens Vorgänger Trump, der mit der Abrissbirne durch das Weltgeschehen polterte und die trans­ajtlantischen Beziehungen zu Europa arg ramponierte, will der so genannte Wes­ten nun wieder einig auftreten. Die Botschaft an die Welt soll lauten: Der Westen ist wiederauferstanden. Biden übermittelte den europäischen Verbündten eine zentrale Botschaft: „Amerika ist zurück.“

Zurück im gemeinsamen Haus, sozusagen. Er kündigte eine enge Zusammenarbeit mit Europa nicht nur innerhalb der NATO an. Generell wolle man sich den kommenden Bedrohungen gemeinsam stellen. Und die Europäer – allen voran Deutschland, das unter Trump besonders leiden musste – jubeln. Deutschlands Außenminister Heiko Maas bot Washington ganz im Sinne Bidens einen „New Deal“ an. Neben mehr deutscher Verantwortung betonte er den gemeinsamen Kampf für Demokratie und eine gemeinsame Strategie gegenüber China und Russland. Zuvor erklärte Biden, dass sich die Welt im Wettstreit zwischen autokratischen Herrschaftsformen und der Demokratie an einem „Wendepunkt“ befinde.