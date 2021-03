Robert Downey Jr. und Anne Hathaway für „Goldene Himbeere“ nominiert

Anne Hathaway und Robert Downey Jr. sind nominiert. © APA

Los Angeles – „Iron Man“-Star Robert Downey Jr. (55) und Oscar-Preisträgerin Anne Hathaway (38, „Les Misérables“) könnten Ende April mit Hollywoods Spottpreisen ausgezeichnet werden. Die Verleiher der „Goldene Himbeeren“ oder „Razzies“ gaben die Nominierungen für die nicht ganz ernstzunehmenden Preise am Freitag (Ortszeit) bekannt.

Downey Jr. landete mit seiner Tierarzt-Rolle in „Die fantastische Reise des Dr. Dolittle“ in der Sparte „Schlechtester Hauptdarsteller“. Hathaway ist für den Netflix-Film „The Last Thing He Wanted“ und „Hexen hexen“ als schlechteste Hauptdarstellerin im Rennen. Mit ihr sind unter anderem Kate Hudson („Music“) und Katie Holmes („The Secret – Traue dich zu träumen“) nominiert.

In der Sparte „Schlechtester Film“ treffen etwa das polnische Erotik-Drama „365 Tage“, der Gruselfilm „Fantasy Island““ und der Musical-Film „Music“ – das Regiedebüt der Sängerin Sia – aufeinander. Mit jeweils sechs Nominierungen sind „365 Tage“ und „Die fantastische Reise des Dr. Dolittle“ die Top-Kandidaten bei der 41. Spottpreisverleihung.

Trump-Anwalt Giuliani zweifach im Rennen

In den Nebenrollen-Sparten kann es unter anderen Glenn Close („Hillbilly Elegy“), Kristen Wiig („Wonder Woman 1984“), Arnold Schwarzenegger („Iron Mask“), Bruce Willis („Hard Kill“) oder Donald Trumps Anwalt Rudy Giuliani treffen. Giuliani wurde für seinen Auftritt in der Satire „Borat Anschluss Moviefilm“ gleich in zwei Kategorien nominiert. Der ehemalige New Yorker Bürgermeister beteiligte sich unwissentlich an dem Film – er war von den Machern unter falschen Vorwänden in ein Hotelzimmer gelockt und gefilmt worden.

Die Szene zeigt Giuliani in einer kompromittierenden Situation. Er ist bei einem Flirt mit einer jungen Frau auf einem Hotelbett zu sehen, die sich als Reporterin ausgab. Dabei steckt er sich scheinbar die Hand in die Hose. Giuliani hatte die Szene noch vor dem Erscheinen des Films als „pure Fälschung“ bezeichnet. Im Online-Dienst Twitter schrieb der 76-Jährige, er habe nur sein Hemd in seine Hose gesteckt, zu keinem Zeitpunkt habe er sich „unangemessen verhalten“. Zusammen mit Giuliani winkt der bulgarischen Schauspielerin Maria Bakalova auch die „Goldene Himbeere“ für das „schlechteste Leinwandpaar“ in der Satire.

Die Razzie-Trophäe für das schlechteste Leinwandpaar könnte ebenfalls an Harrison Ford als Goldsucher in dem Abenteuerfilm „Ruf der Wildnis“ gehen – zusammen mit dem „total unecht“ wirkenden digital erstellten Hund Buck, befanden die Preisverleiher. Wegen der Corona-Krise gibt es zudem eine Sondertrophäe für 2020 als „Schlimmstes Kalenderjahr aller Zeiten“. Vor einem Jahr hatten die Juroren das von Kritikern verrissene Filmmusical „Cats“ mit sechs Schmähpreisen überhäuft.

Gegenstück zu glanzvollen Oscars

Die „Razzies“ waren 1980 von dem Cineasten John Wilson als Gegenstück zur glanzvollen Oscar-Verleihung ins Leben gerufen worden. Mehr als 1100 Mitglieder aus den USA und zwei Dutzend weiteren Ländern sollen an der Abstimmung beteiligt sein.

Die Nominierten bleiben der Witz-Show normalerweise fern. Eine Ausnahme machten „Catwoman“ Halle Berry (2005) und auch Sandra Bullock, die 2010 den Spottpreis für „Verrückt nach Steve“ persönlich abholte.