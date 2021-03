Nach Prozess für Tiroler im Fall Münster: „Gibt hier keine gerechte Strafe“

Verteidiger RA Stefan Gamsjäger (r.) richtete vor Prozessbeginn letzte Worte an seinen umfassend geständigen Mandanten.

Innsbruck – Letzten Juni klickten in Nordrhein-Westfalen die Handschellen. Im dortigen Münster war nach der Entschlüsselung von Tausenden Chat-Nachrichten ein Pädophilenring extremer Ausprägung ausgehoben worden. So waren von einem 27-Jährigen und seiner Lebensgefährtin ein Fünfjähriger und sein zehnjähriger Bruder zum Missbrauch angeboten worden. „Gegen Bezahlung“ konnte man da auf den Kindern angebrachten Zetteln in einschlägigen Foren lesen. 26 Beschuldigte werden deshalb derzeit von den Strafbehörden verfolgt – auch ein bislang völlig unauffälliger Tiroler.