Der Bann ist gebrochen! Liensberger feiert in Aare ihren ersten Weltcupsieg

Aare - Katharina Liensberger hat den ersten Sieg im alpinen Ski-Weltcup vollbracht. Die Vorarlbergerin setzte sich am Samstag im zweiten Slalom von Aare an diesem Wochenende 0,72 Sekunden vor der US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin und 1,65 vor Wendy Holdener aus der Schweiz durch. Es war der erste Slalom-Erfolg für die österreichischen Damen seit dem 30. November 2014 und der erste Sieg in diesem Weltcup-Winter. Petra Vlhova verbesserte sich im Finale auf den achten Platz.