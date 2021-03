Böhmermann holte im TV zum Rundumschlag gegen Ischgl aus

Mainz, Ischgl – Fast auf den Tag genau ein Jahr nachdem das Tiroler Paznauntal und damit auch Ischgl aufgrund des Ausbruchs des Coronavirus unter Quarantäne gestellt worden war, hat der deutsche TV-Satiriker Jan Böhmermann in seiner ZDF-Sendung „Magazin Royale" die Causa Ischgl zum Thema gemacht. Er habe „ein bisschen was gelesen", sagte er und hievte einen Stapel Papier auf den Tisch, bei dem es sich um den 10.000 Seiten starken Ermittlungsbericht der Staatsanwaltschaft handeln soll.

Danach die Warnung der Isländer und die Aussage des Landecker Bezirkshauptmannes, Markus Maaß: „Wir versuchen den Ball flach zu halten". „Hohe Berge, flache Bälle", scherzte Böhmermann. Auch Seilbahnobmann und Abg. Franz Hörl (ÖVP) bekam sein Fett in der Sendung weg. Zitiert wurde eine bereits bekannte SMS Hörls an den Betreiber des Kitzloch, jener Bar, in der der erste Coronafall in Ischgl festgestellt worden war, in dem der Abg. den Betreiber zum Einstellen des Betriebs aufforderte. Und natürlich wurde auch der Tiroler Gesundheitslandesrat Bernhard Tilg (ÖVP) mit seinem bereits berühmt gewordenen „ZiB2"-Interview nicht verschont.