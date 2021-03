Länger im Amt als Benedikt XVI.: Papst Franziskus seit acht Jahren Papst

Am 13. März 2013 wurde der Erzbischof von Buenos Aires, Kardinal Jorge Mario Bergoglio, zu Papst Franziskus.

Vatikanstadt – Papst Franziskus hat am Samstag das achte Jahr seines Pontifikats vollendet. Er ist schon seit Februar länger im Amt als sein Vorgänger Benedikt XVI., der am 28. Februar 2013 zurückgetreten war. Beim anschließenden Konklave wurde am 13. März 2013 der Erzbischof von Buenos Aires, Kardinal Jorge Mario Bergoglio, damals 76 Jahre alt, zu Benedikts Nachfolger gewählt.