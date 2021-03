Marcel Hirscher zauberte spektakuläre Linie am Wildseeloder in den Hang

Ein massiver Gap Jump von Marcel Hirscher am Fieberbrunner Wildseeloder. © Mia Knoll

Fieberbrunn - Marcel Hirscher schnupperte wieder Weltcupluft – Freeride Weltcupluft. Bei seinem Besuch der Freeride World Tour in Fieberbrunn ließ sich der achtfache Gesamtweltcupsieger von den Lines der Profis inspirieren – um dann am Wildseeloder selbst mit einem massiven „Gap Jump“ zu beeindrucken.

„Es ist für mich einfach immer ein supercooler Ausflug nach Fieberbrunn. Zu sehen, wie die Weltbesten performen, wie es hier massiv zur Sache geht, das ist mega-spektakulär. Es ist ein Riesenerlebnis für mich, hier vor Ort sein zu können", erklärte der "Ski-Weltcup-Pensionist".

Marcel Hirscher suchte sich seine eigene Line vom Gipfel des Wildseeloders. © Mia Knoll

Der Freeride-World-Tour-Stopp in Fieberbrunn ist schon so etwas wie ein Fixpunkt im Kalender von Marcel Hirscher. Hirscher nutzte auch in diesem Jahr die Gelegenheit, um sich von den Runs der weltbesten Freerider inspirieren zu lassen - und um schließlich selbst außer Konkurrenz, eine -seine- eigene Linie in den Hang zu zaubern:

Für mich geht es darum, von den Besten zu lernen, zu sehen, wie die Profis ihre Lines wählen. Natürlich begeistert es mich auch, zu beobachten, was in diesem Sport möglich ist. Am meisten fasziniert hat mich heute der Snowboarder Victor De Le Rue mit seiner Transition Line - die war sensationell. Marcel Hircher

Der Rekord-Weltcupgesamtsieger, der selbst mit einem massiven Gap Jump zeigte, dass auch er die Punkterichter zu beeindrucken wüsste. Aber: „Competitions hatte ich in meinem Leben genug. Heute genieße ich auch die Zuschauerrolle.“

Der Franzose De Le Rue war es dann auch, der den elften Stopp der Freeride World Tour in Fieberbrunn für sich entschied. Der Amerikaner Ross Tester sicherte sich die Kategorie der Ski Herren. Die Polin Zuzanna Witych feierte ihren Premierenerfolg bei den Ski Damen, Marion Haerty jubelte mit ihrem Sieg in Fieberbrunn über den bereits vierten Gesamt-Weltcuptitel in Folge bei den Snowboard Damen. Ein absoluter Rekord.

