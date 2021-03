15-jähriger Steirer nach Suchtgiftkonsum gestorben

Graz – Ein 15 Jahre alter Bursche aus Graz ist am Samstag in der Früh im Stiegenhaus eines Mehrparteienhauses im Grazer Bezirk Wetzelsdorf tot aufgefunden worden. Nach Angaben der Polizei dürfte er in einer Wohnung in dem Haus mit anderen Jugendlichen Suchtgift konsumiert haben. Genaueres wird die Obduktion ergeben.