Brasilien: "Verteidigung der Ehre" kein mildernder Umstand bei Frauenmord

Brasilia – In Brasilien darf die "Verteidigung der Ehre" nicht mehr als mildernder Umstand für Femizide – also Morde an Frauen wegen ihres Geschlechts – gelten. Diese Entscheidung traf das Oberste Gericht des Landes in einer am Freitagabend (Ortszeit) veröffentlichten Entscheidung. "Die These der legitimen Verteidigung der Ehre verstößt gegen die Verfassungsprinzipien der Würde des Menschen, des Schutzes des Lebens und der Gleichheit der Geschlechter", urteilten die Richter.