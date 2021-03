Ausschreitungen in Lüttich am Rande von "Black lives matter"-Demo

Lüttich – Am Rande einer Demonstration gegen Rassismus ist es in Lüttich am Samstag zu massiven Ausschreitungen gekommen. Bis zu 300 "Randalierer" zogen nach Polizeiangaben durch das Zentrum der ostbelgischen Stadt und griffen unter anderem Polizisten mit Steinen an. Diese wiederum setzten Wasserwerfer ein. "Neun Menschen mussten ins Krankenhaus gebracht werden, unter ihnen fünf Polizisten", erklärte die Polizei am Abend.