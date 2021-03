Noel Halbzeitführender in Kranjska Gora, Schwarz auf Kristallkugel-Kurs

Kranjska Gora – Marco Schwarz hält Kurs auf den vorzeitigen Gewinn der Slalomkugel. Der Kärntner Skirennläufer rangiert nach dem ersten Durchgang des Weltcup-Slaloms am Sonntag in Kranjska Gora an der sechsten Stelle, er hat 0,76 Sekunden Rückstand auf den führenden Franzosen Clement Noel. Zweiter ist der Norweger Henrik Kristoffersen (+0,49), Dritter Ramon Zenhäusern (+0,56). Der Schweizer ist der größte Konkurrent von Schwarz im Kampf um die Disziplinwertung.