Slalomkönig Schwarz: ÖSV-Star mit Platz sieben zur kleinen Kristallkugel

Kranjska Gora – Marco Schwarz hat den Slalom-Disziplinweltcup gewonnen. Dem Kärntner genügte am Sonntag in Kranjska Gora ein siebenter Platz, um sich vorzeitig die Kugel zu sichern. Für den Schweizer Ramon Zenhäusern war Rang drei zu wenig, um das Rennen offen zu halten. Es siegte der Franzose Clement Noel vor seinem Landsmann Victor Muffat-Jeandet (+0,62 Sekunden), Zenhäusern war 0,71 Sekunden zurück. Bester Österreicher war Manuel Feller als Sechster (+1,18).

"Das ist der schönste siebente Platz meiner Karriere. Ich möchte mich bei allen bedanken, die geholfen haben. Auch bei den Physiotherapeuten, die mich in den letzten Tagen wieder hergerichtet haben, dass ich am Start stehen konnte. Ich bin richtig dankbar", sagte Schwarz. Er hatte wegen Rückenschmerzen am Samstag auf ein Antreten im Riesentorlauf verzichtet, meldete sich am Sonntag aber fit zurück.