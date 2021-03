Zwei Einbrüche über das Wochenende in ein geschlossenes Hotel in Kössen

Kössen – Am Wochenende kam es in Kössen zwei Mal zu Einbrüchen in ein geschlossenes Hotel. Am Samstag, sowie am Sonntag brachen unbekannte Täter jeweils in der Mittagszeit ein und trieben sich im ganzen Hotel herum. Dabei wurden sämtliche Schränke und Vitrinen geöffnet, eine Überwachungskamera im Schankbereich beschädigt sowie mehrere hochprozentige Getränke gestohlen. Die Höhe des Gesamtschadens steht noch nicht fest. (TT.com)