Gut zu wissen: Was in Vorarlberg öffnet und wie das begleitet wird

Bregenz – Österreichweit steigen die Corona-Zahlen rasant an – fast. Ein Bundesland verwehrt sich dem aktuellen Trend (noch): Vorarlberg. Während die Inzidenz bezogen auf die vergangenen sieben Tage gerechnet auf 100.000 Einwohner in den restlichen Bundesländern zwischen 133,3 (Tirol) und 259,5 (Wien) beträgt, kommt Vorarlberg auf eine beachtlich niedrige Zahl von 67,5. Deshalb erlauben Bund und Land hier ab dem heutigen Montag wieder mehr Zusammenkünfte in verschiedenen Bereichen.

Gleichzeitig sollen die Lockerungen durch massive Tests begleitet werden, um nicht zu einem sprunghaften Anstieg zu führen. Gelingt das, könnten die Konzepte auf andere Regionen in Österreich ausgeweitet werden – so der Idealfall. Wir haben uns angesehen, was nun in Vorarlberg wieder möglich ist und wie die damit verbundenen Konzepte ausschauen.