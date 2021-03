Frontalunfall auf Schneefahrbahn in Steeg: 21-Jährige verletzt

Steeg – Eine junge Frau ist am Montag in den frühen Morgenstunden bei einem Unfall in Steeg verletzt worden. Ein 31-Jähriger fuhr kurz vor 6 Uhr mit seinem Auto in Hägerau von Reutte kommend Richtung Steeg. Aufgrund der winterlichen Fahrbahnverhältnisse geriet der Pkw auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal gegen das Auto der 21-Jährigen. Die Verletzte wurde von der Rettung ins Krankenhaus Reutte eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Unfallstelle war für eine Stunde nur einspurig passierbar. (TT.com)