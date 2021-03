Am Mittwoch geht es um drei Millionen Euro im Dreifachjackpot

Wien – Zum dritten Mal in Folge ist beim Lotto "6 aus 45" kein Sechser aus dem Trichter gerollt. Damit geht es bei der nächsten Ziehung am Mittwoch zum dritten Mal in diesem Jahr um einen Dreifachjackpot. Im Sechser-Topf werden dann rund drei Millionen Euro liegen, berichteten die Österreichischen Lotterien. Von den bisherigen zwei Dreifachjackpots 2021 ist übrigens keiner geknackt worden. Der erste wurde zu einem Sechsfach-, der zweite zu einem Fünffachjackpot.