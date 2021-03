Bäume in Tulfes mit Kettensäge beschädigt: Polizei bittet um Hinweise

Tulfes – Die Polizei bittet nach einer Sachbeschädigung in Tulfes nach Hinweisen. Ein bislang Unbekannter schnitt zwischen 1. und 14. März auf Höhe des Hauses Volderwaldstraße 25a vermutlich mit einer Kettensäge sieben Fichten so tief an, dass zwei davon abbrachen. Die restlichen Bäume wurden schwer beschädigt.