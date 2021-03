Rechenspiele fürs Finale: Die WSG hat ihr Schicksal selbst in der Hand

Plus

Nach dem 5:3-Erfolg beim WAC ist die WSG Tirol wieder voll im Rennen um den Einzug in die Meistergruppe der Bundesliga. Am letzten Spieltag wäre man mit einem Sieg gegen Rapid sicher in den Top sechs. Doch selbst bei einer Niederlage könnte die Silberberger-Elf über dem ominösen Strich bleiben.