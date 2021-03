Falscher Soldat: Tirolerin tappte Love-Scam-Betrügern in die Falle

Kramsach – Ende Februar wurde laut Polizeiinspektion Kramsach eine Tirolerin Opfer eines sogenannten Love-Scam-Betrugs. Die 66-Jährige wurde am 23.02. von einem angeblich in Jemen stationierten Soldaten über einen Messenger-Dienst kontaktiert. Es ergab sich dadurch eine Freundschaft und in der Folge bat der Mann die Frau, für ihn ein Geldpaket zu übernehmen und aufzubewahren. Dazu sollte die Österreicherin einen vierstelligen Eurobetrag vorab an den Paketlieferanten überweisen, was die Frau auch tat. Nachdem eine weitere Überweisung gefordert wurde, schöpfte die Frau Verdacht und erstattete Anzeige bei der Polizei. (TT.com)